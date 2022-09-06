Enerjisa elektrik dağıtım yatırımlarını sürdürüyor

Enerjisa dağıtım şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ geçen yıl da en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketleri olmaya devam etti.

Türkiye’de 21 milyonu aşkın kullanıcı ile her 4 elektrik tüketicisinden 1’ine dağıtım hizmeti sağlayan Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, 2021 yılında en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketleri olmayı sürdürdü.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) hazırladığı 2021 Sektör Raporu’na göre, Toroslar EDAŞ 2021’de 1 milyar 486,2 milyon liralık yatırımla Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

Toroslar EDAŞ’ı 1 milyar 352,8 milyon liralık yatırımla Başkent EDAŞ izledi. Böylece 2016-2020 uygulama döneminde en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketleri listesinin zirvesindeki ilk iki sıra 2021-2025 uygulama döneminin ilk yılında da değişmedi.

Yatırımlarda yıllık bazda yüzde 47’lik artış

Toroslar EDAŞ bir önceki yıl gerçekleştirdiği 1 milyar 16,8 milyon liralık toplam yatırımını yüzde 46,2’lik arttırırken, Başkent EDAŞ ise 2020’deki 956,3 milyon liralık yatırımını yüzde 41,5 oranında yükseltmiş oldu.

Enerjisa’nın İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren üçüncü dağıtım şirketi Ayedaş ise 2020’deki 330,6 milyon liralık yatırımını yüzde 66,6 artışla 550,8 milyon liraya çıkardı. Böylece Enerjisa’nın dağıtımdaki üçlüsü 2021’de toplam 3 milyar 389,8 milyon liralık yatırımla bir önceki yıla göre yatırımlarını yüzde 47 oranında arttırırken, Türkiye’deki elektrik dağıtım yatırımlarının da yüzde 23’ünü gerçekleştirmiş oldu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakası’nda, Toroslar EDAŞ ile Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da faaliyetlerini sürdürüyor.