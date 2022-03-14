Enerjicell’den yenilenebilir enerji atağı

Yeni yatırımlarının faaliyete geçmesiyle birlikte Enerjicell, yılda 40 bin ton karbondioksit salınımını engelleyerek, 87,5 milyon kWh üretimi ile 3 bin 250 baz istasyonunun enerji ihtiyacını karşılayacak.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerinin odağına alan Turkcell, bu amaçla çevre dostu enerji yatırımlarına devam ediyor. Turkcell grup şirketlerinden Enerjicell, geçen yaz İzmir’de Karadağ Rüzgar Enerji Santrali (RES) satın alımını gerçekleştirmişti. Mevcut kurulu kapasitesi 18 MW olan Karadağ RES, yılda 67,5 milyon kWh enerji üretimi ile yaklaşık 2.500 baz istasyonunun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde bulunuyor. Şirket açıklamasına göre, Enerjicell, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından aldığı ön onay ile Karadağ RES’teki kapasitesini 4,8 MW daha artıracak yatırım çalışmalarına başladı. Bu yatırım sayesinde Turkcell’in Karadağ RES türbinindeki yenilenebilir enerji üretimi yüzde 25 artışla 85 milyon kWh seviyesine çıkarılacak. Güneş santrallerinin de katkısıyla bu rakam 87,5 milyon kWh üretime ulaşacak.

Turkcell’in sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde yeni enerji yatırımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini belirten Enerjicell Genel Müdürü Erkin Kılınç, şunları söyledi:

“Dünyada enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte Turkcell, çevre dostu enerji üretim yöntemlerine yaptığı yatırımları da hızla artırıyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Turkcell’i 2030’a kadar enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve 2050’ye kadar sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmış noktaya getirmek için çalışıyoruz.”

Kılınç, Turkcell Enerji’nin Türkiye’nin dört farklı lokasyonunda gerçekleştirdiği öz tüketim modeline uygun güneş enerjisi (GES) projelerine yenilerini katarak devam edeceğini söyleyerek, “Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan Turkcell Ankara Veri Merkezi bünyesinde 800 kWp gücünde ek bir güneş projesinin kurulumu için çalışmalara başladık. Yeni yapacağımız ağırlıklı güneş projeleri ile kapasitemizi 2022 yılında 50 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kılınç, yakın zamanda müşterilerine Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili önemli bir müjde daha vereceklerini sözlerine ekleyerek, ”İnşa ettiği güneş enerji projeleri sayesinde kazandığı tecrübelerle Turkcell Enerji, yakın zamanda bu deneyimi sahaya taşıyarak, müşterilerine farklı finansman paketlerinin olduğu çözümler getirmek için de çalışmalara başladı. Uçtan uca proje kurulumu ve finansmanı sağlanarak müşteriler, kolay bir şekilde güneş projelerine erişebilecekler. Çok yakında bu konuyla alakalı detaylı bir lansman gerçekleştireceğiz” diye konuştu.