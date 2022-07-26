Türkiye’deki konutların yüzde 80’inde yalıtım olmadığını veya yetersiz yalıtım uygulaması yapıldığını aktaran ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan Turan, “Ülkemizde yalnızca bina yalıtımı ile güncel fiyatlarla yıllık 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Artık hiç vakit kaybetmeden enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız” dedi.

Avrupa’yı bir süredir kavuran sıcak hava dalgası, Türkiye’de de etkisini göstermeye başladı. Birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yalnızca açık alanda değil, ev ve ofis gibi kapalı alanlarda da yaşam kalitesini düşürüyor. Klima, fan, vantilatör gibi soğutma sistemleri ise elektrik faturalarının daha da yükselmesine neden oluyor. Ozan Turan, sıcaklardan tasarruflu bir şekilde korunmada ısı ve tesisat yalıtımının önemine dikkat çekti.

“Yalıtımsız ortamları soğutmak için daha fazla enerji harcıyoruz”

Isı yalıtımının genellikle soğuk hava ile ilişkilendirildiğini söyleyen Ozan Turan, bu algının kırılması gerektiğine dikkat çekerek, “İklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bu dönemde kışın dondurucu soğukları, yazın kavurucu sıcakları yaşıyoruz. Dolayısıyla evlerimizi ve ofislerimizi hem ısıtmak hem de soğutmak için daha fazla enerji harcamak durumunda kalıyoruz. İşte bunu önlemenin yolu da yalıtımdan geçiyor. Dış cephe yalıtımı ile binanın, iç cephe yalıtımı ile de ev veya ofis içindeki bölümlerin ısısını muhafaza etmek mümkün. Klima ve diğer soğutma sistemlerinin borularına uygulanan tesisat yalıtımı ise bu ekipmanların daha verimli çalışmasını, bu sayede daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. Tüm bunlar da daha az elektrik tüketilerek, uygun sıcaklıkta, konforlu yaşam alanları oluşturmaya olanak tanıyor. Yalıtım aynı zamanda hem ekipmanların hem de binaların ömrünü uzatıyor” dedi.

“Bina yalıtımı ile 15 milyar dolar enerji tasarrufu sağlayabiliriz”

Türkiye genelindeki yaklaşık 22 milyon civarında hanenin yüzde 80’inde yalıtım olmadığına veya çok zayıf yalıtım uygulaması olduğuna dikkat çeken Turan, “En etkin enerji tasarrufu araçlarından biri olan ısı yalıtımı uygulamalarıyla enerji tüketimini azaltabilir, sürdürülebilir bir gelecek için fayda sağlayabilir, ülkemizin cari açığını düşürmeye katkı sağlayabiliriz. Ülkemizdeki konutların toplam yıllık enerji maliyeti güncel fiyatlarla 25 milyar dolar civarında. Yalnızca bina yalıtımı ile yıllık 15 milyar dolar tasarruf edebiliriz. Enerji ithalatı faturamızın giderek arttığı bu dönemde artık hiç vakit kaybetmeden enerji verimliliği seferberliği başlatmalıyız” şeklinde konuştu.