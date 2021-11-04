Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji verimliliği içerikli kamu spotu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve farkındalık

oluşturulması amacıyla kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunda tasarruf için basit yöntemler kullanılabileceğine vurgu yapılarak, “Kullanmadığınız elektrikli cihazları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 22 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda bin liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Tercihini verimlilikten yana kullan, hem sen kazan hem Türkiye kazansın” ifadelerine yer verildi.