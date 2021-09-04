Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: “Ham petrol üretimimizi geçen yıla göre 1 milyon varil arttırdık”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretimimizi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil artırdık” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, geçen yılın ilk altı ayındaki ham petrol üretiminin 10 milyon 731 bin 643 varil olduğu, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu rakamın 11 milyon 725 bin 218 varil olduğu ifade edildi.