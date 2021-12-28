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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak. Bor Karbür Tesisimiz ile bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak. Bor Karbür Tesisimiz ile bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız."
Ekonomi 28.12.2021, 10:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak. Bor Karbür Tesisimiz ile bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız."