Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz."
Ekonomi 31.03.2022, 11:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin üretime sorunsuz bir şekilde devam etmesini de temin etmiş olacağız. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engelleyeceğiz."