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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."
Ekonomi 22.11.2021, 10:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."