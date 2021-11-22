Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."