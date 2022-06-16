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TFF Başkanı Büyükekşi: “Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor. "
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor. "
Ekonomi 16.06.2022, 12:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor. "