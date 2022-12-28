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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor."
Ekonomi 28.12.2022, 11:13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sadece borda değil, enerjide ve diğer bütün alanlarda Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor."