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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar bir projeksiyon var elektrikli araçta. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz."

Ekonomi 16.06.2022, 12:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar bir projeksiyon var elektrikli araçta. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz."

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