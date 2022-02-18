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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz ma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli ta
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu."
Ekonomi 18.02.2022, 21:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64’ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3’te 2’si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu."