Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak."