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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünle
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak."
Ekonomi 08.11.2022, 12:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Libya ile hidrokarbon anlaşması) Bundan memnun olan ve olmayan ülkeler var. O onların bileceği bir şey. Bundan diğer ülkelerin çekinmemesi gerekiyor. Orada çıkarılacak petrol ve gaz (hidrokarbon ürünleri) başta o ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu tip çalışmalar arz tarafında üretim artışı sağlayarak sadece iki ülkenin menfaatine değil, bölgesel hatta küresel olarak enerji krizinin çözümüne önemli derece katkı sağlayacak."