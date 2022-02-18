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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz ma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak."
Ekonomi 18.02.2022, 21:33
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak."