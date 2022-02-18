Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Küçük işletmelere yönelik üzerinde çalışılan yeni tarife) Aylık ne kadar kilovatsaat olmasına ilişkin verileri topluyoruz. Meskende yüzde 64-65’ini kapsıyoruz indirimli tarife grubunda. (Ticarethaneler) Burada da amacımız, yüzde 65’ini indirimli tarife grubunda karşılayacak bir çalışmadır. Dolayısıyla bu küçük işletmeler, o kadarlık tüketimden dolayı bir indirimden yararlanmış olacaklar. Meskende olduğu gibi ticarethanelerde de iki kademeli bir tarife olacak."