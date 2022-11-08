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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz."
Ekonomi 08.11.2022, 12:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kışa hazırız. Depolarımız tam dolu şekilde. Daha depolarımızı kullanmaya başlamadık. Depolarımız sayesinde kışı rahat geçireceğiz."