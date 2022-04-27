Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor m

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler."