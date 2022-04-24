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Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?"
Ekonomi 24.04.2022, 21:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?"