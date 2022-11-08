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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz gazı) Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek".

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz gazı) Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek".

Ekonomi 08.11.2022, 12:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz gazı) Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek".

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Karadeniz gazı) Mart sonuna kadar ilk gazı sisteme vereceğiz. Bunu herkes mutfağında kullanabilir hale gelecek".

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