banner596

Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."

Ekonomi 18.11.2022, 12:19
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."

Yorumlar (0)