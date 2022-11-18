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Bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."
Ekonomi 18.11.2022, 12:19
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak."