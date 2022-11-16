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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."

Ekonomi 16.11.2022, 10:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."

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