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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."
Ekonomi 16.11.2022, 10:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur."