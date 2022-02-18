Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz ma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.”
Ekonomi 18.02.2022, 21:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Kademeli elektrik tarifesi) Biz bu ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde bir sıkıntı-zorluk oluşturduğunun farkındayız. Onun için de çare arıyoruz.”