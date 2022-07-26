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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü ya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü yatırımcı bir sahada işe girdiği zaman alınan izinler belirli bir zaman tüketiyor.”

Ekonomi 26.07.2022, 21:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü ya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "İyi niyetli vatandaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum maalesef art niyetli bazı şahısların çevreci hareketler adı altında kömür projelerine ve kömür santrallerine karşı yatırımcıları ürkütüyor. Çünkü yatırımcı bir sahada işe girdiği zaman alınan izinler belirli bir zaman tüketiyor.”

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