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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."

Ekonomi 26.07.2022, 20:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."

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