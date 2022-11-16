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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz."
Ekonomi 16.11.2022, 10:22
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz."