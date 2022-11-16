Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz."