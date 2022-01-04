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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."
Ekonomi 04.01.2022, 11:22
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir."