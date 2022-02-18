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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “(CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fatura ödememesi) Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektrik faturamı ödemesem, elektrik şirketi hiç gözümün yaşına bakmaz ve elektrik hizmetini keser. Yani siz ma
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar."
Ekonomi 18.02.2022, 21:24
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş oranda kar elde etme iddiası)Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar."