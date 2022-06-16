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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi."

Ekonomi 16.06.2022, 12:12
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi."

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