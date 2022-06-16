Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi."