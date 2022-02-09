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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’dan açıklama: "Çok şükür ilk belirlemelere göre 21 kişinin sağlık kontrollerinde her hangi bir olumsuzluk görülmedi"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu."
Ekonomi 09.02.2022, 12:07 09.02.2022, 12:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verilmiş oldu."