Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak."