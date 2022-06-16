banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor."

Ekonomi 16.06.2022, 12:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor."

Yorumlar (0)
27°
açık