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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor."
Ekonomi 16.06.2022, 12:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor."