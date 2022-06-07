Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kamp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah."