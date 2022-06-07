banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kamp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah."

Ekonomi 07.06.2022, 13:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kamp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtımı"na ilişkin Bakanlarımız Nureddin Nebati ve Murat Kurum ile çalışmalarımıza başladık. Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah."

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu