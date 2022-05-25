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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye”. Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye”. Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."
Ekonomi 25.05.2022, 11:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bizim bütün gayretimiz “Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye”. Kaynağından teknolojisine kadar her aşamasında yerli ve milli bir enerji sektörü inşa etme arzusundayız."