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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."
Ekonomi 07.01.2022, 11:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık."