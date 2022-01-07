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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ’’Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ’’Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz"
Ekonomi 07.01.2022, 11:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ’’Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri inşallah tamamlanacak. İlk demo uçuşumuzu THY ile bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz"