Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bir başka sevindirici haber de altından geldi bu sene. 2021’de altında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık bir ithalat rakamını yakaladık. Bu ne anlama geliyor? 2017’den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik."