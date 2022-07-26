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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor."

Ekonomi 26.07.2022, 20:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılıyor. Size 500 lirasını yansıtıyor."

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