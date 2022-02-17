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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız."
Ekonomi 17.02.2022, 11:41
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Asıl üzerinde çalıştığımız belki 210 kilovatsaate kadar olan dilimde. Acaba bir başka imkan olabilir mi fiyatlar açısından vatandaşın lehine, ona çalışacağız."