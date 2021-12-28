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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık."
Ekonomi 28.12.2021, 10:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık."