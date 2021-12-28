Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık."