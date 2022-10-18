Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017 ve 2019 yılında Sayıştay raporlarında yer alan solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele başlığı altındaki hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddiaya ilişkin ölçümler ve k

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2017 ve 2019 yılında Sayıştay raporlarında yer alan solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele başlığı altındaki hususların dikkate alınmadığı iddiası ortaya atılmıştır. Bu iddiaya ilişkin ölçümler ve kontroller tam yapılmakta ve mevzuatta belirtildiği seviyede tutulmaktadır."