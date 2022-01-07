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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."
Ekonomi 07.01.2022, 11:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz yıl sonu itibariyle 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı."