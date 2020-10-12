banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı
Koronavirüs tedbiri bunu da yaptırdı
Elazığ’da dikkat çeken
Elazığ’da dikkat çeken "Delikli Kaya"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız&q

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ:"ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİMİZİN BAKIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. GEMİMİZ, AKDENİZ’İN RÖNTGENİNİ ÇEKMEK İÇİN DEMİR ALDI. ARAŞTIRMAYA, KAZMAYA VE HAKLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ. VARSA, MUTLAKA BULACAĞIZ"

Ekonomi 12.10.2020, 11:14
3
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız&q
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez:"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız"
Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2