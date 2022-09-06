Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yüzde 80 sübvansiyon devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor Türkiye’nin elindeki en önemli madenlerden. Bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül’de atacağız. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temeli atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şu anda hükümetin doğal gazda yüzde 80, elektrikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yaptığını söyleyen Dönmez,"Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı" dedi.

Malezya ile önemli işbirliği

"Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptıklarını anımsatan Dönmez," İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman’a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Katar ile geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıldığını söyleyen Dönmez, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa’nın Rusya’dan doğal gaz almayı azalttığını Rusya’nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gazın aranan bir ürün halinde geldiğini kaydeden Dönmez, "Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız" açıklamasında bulundu.

G20 Enerji Bakanları Zirvesi

Endonezya’da G20 Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldıklarını söyleyen Dönmez, burada da küresel anlamda enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini aynı zamanda bir çok ülke ile ikili görüşme yapma fırsatı da bulduklarını bildirdi.

Dönmez, "Endonezya’dan da Malezya’ya geçtik. Orada da Petronas şirketinin başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında iş birliğini artırma yönünde ortak kararlar aldık. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kardeş ülke Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında biriktiğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu’da gecikmeye tahammülümüz yok

"Akkuyu ile ilgili görüşmelerşn devam ettiğini sözlerine ekleyen Dönmez," Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" dedi.

Ferro bor tesisinin temeli 17 Eylül’de atılıyor

"Borun Türkiye’nin elindeki en önemli madenlerden biri olduğuna dikkat çeken Dönmez,bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalıştıklarını söyledi. Dönmez," İnşallah bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül’de atacağız. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temeli atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız” şeklinde konuştu.