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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin MWh’lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh’e ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçle
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin MWh’lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh’e ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor."
Ekonomi 27.01.2021, 17:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin MWh’lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh’e ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor."