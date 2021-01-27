Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin MWh’lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh’e ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Türkiye’nin rüzgarına rekorlar dayanmıyor. Rüzgardan elektrik üretimi 24 Ocak’taki 167 bin MWh’lık günlük üretim rekorunun ardından, dün rekorunu tazeleyerek 170 bin 345 MWh’e ulaştı. Türkiye rüzgarıyla güçleniyor, yenilenebilir enerjisiyle tazeleniyor."