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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz’deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi’nde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimiz, 3. Sondaj Gemimiz, Kanuni’nin de bölgede sondaja başlayaca
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI DÖNMEZ: "KARADENİZ’DEKİ SONDAJ GEMİLERİMİZE LOJİSTİK VE TEDARİK DESTEĞİ SAĞLAYACAK FİLYOS LİMANI KIYI LOJİSTİK MERKEZİ’NDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR. MERKEZİMİZ, 3. SONDAJ GEMİMİZ, KANUNİ’NİN DE BÖLGEDE SONDAJA BAŞLAYACAK OLMASIYLA ARTAN İHTİYACA CEVAP VERECEK".
Ekonomi 03.10.2020, 10:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz’deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi’nde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimiz, 3. Sondaj Gemimiz, Kanuni’nin de bölgede sondaja başlayacak olmasıyla artan ihtiyaca cevap verecek".
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