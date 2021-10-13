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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye’nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek."

Ekonomi 13.10.2021, 11:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz gazında çalışmalarımız takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında Türkiye’nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek."

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