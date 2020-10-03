Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz’deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi’nde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimiz, 3. Sondaj Gemimiz, Kanuni’nin de bölgede sondaja başlayacak olmasıyla artan ihtiyaca cevap verecek".