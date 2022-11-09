Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Cezayir’de temaslarda bulunacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı’na katılmak üzere Cezayir’e gidiyor.

Son aylarda yoğun bir enerji diplomasisi yürüten Bakan Dönmez, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Cezayir’e de ziyarette bulunacak. Son yıllarda siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de yoğunlaştığı Kuzey Afrika ülkesinde Dönmez, bugün gerçekleşecek Cezayir Yatırım Konferansı’nda bir konuşma yapacak. Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarına yönelik yapacağı konuşmasında gelecek yılın başında Türkiye’de gerçekleşecek Uluslararası Gaz Konferansı’na Cezayir’i de davet edecek.

Konuşmasının ardından Dönmez, ülkedeki Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek. Burada iş dünyasının taleplerini dinleyecek olan Dönmez, daha sonra Cezayirli mevkidaşı Muhammed Arkab ile hem heyetler arası hem de baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Dönmez’in 10 Kasım’da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile de görüşme ihtimali bulunuyor.