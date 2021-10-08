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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu ay içinde Cumhurbaşkanımızın Nijerya’ya resmi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu ay içinde Cumhurbaşkanımızın Nijerya’ya resmi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz."

Ekonomi 08.10.2021, 12:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu ay içinde Cumhurbaşkanımızın Nijerya’ya resmi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Bu ay içinde Cumhurbaşkanımızın Nijerya’ya resmi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz."

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