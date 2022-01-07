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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.

Ekonomi 07.01.2022, 14:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında hayata geçirilen Avrupa’nın İlk ve Tek Karbon Negatif Biyorafineri Tesisinin Açılış Töreni’ne katıldı. Projenin açılışı Boğaziçi Üniversitesi’nin Kilyos’ta bulunan Sarıtepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Bakan Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte turbo-jet motoruna yosun bazlı üretilen biyoyakıt ekleyerek motorun çalıştırılmasının testini yaptı.

Tesisin açılışında konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye adına önemli bir ar-ge projesi hayata geçiyor. Fosil yakıtlara bağımlı olmadan tamamen alg dediğimiz yani yosun tabanlı doğal kaynaklar üreteceğiz. Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildi. Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde bütün testleri ve sertifikasyon işlemleri tamamlanacak. İnşallah ilk demo uçuşumuzu bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz’’ dedi.

"Bu tesiste hiçbir şey ziyan olmayacak, her şey kullanıldıktan sonra bir başka ürün olarak yeniden hayatımıza girecek"

Biyoyakıt kullanılan uçaklarla ilgili bilgi veren Dönmez, "Biyoyakıt kullanan bir uçağa bindiğinizde yüzde 80 daha az sera gazıyla dünyanın dengesine zarar vermeden yolculuk yapmış olacaksınız. Yakıtların üretimi için gerekli yağlar kullanıldıktan sonra geriye kalan yosun posasından da farklı katma değerli ürünler üretilecek. Tarım için biyogübre üretimi bunlardan biri. Farklı sektörler için farklı ürünler sürdürülebilirlik mantığı çerçevesinde üretilecek. Sözün özü bu tesiste hiçbir şey ziyan olmayacak sıfır atık, her şey kullanıldıktan sonra bir başka ürün olarak yeniden hayatımıza girecek" ifadelerini kullandı.

Tesisin Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olduğunu söyleyen Dönmez, "Tesisteki üretim sadece enerjiyle sınırlı olmayacak. Sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre gibi sektörlerimiz için 11 farklı yosun tabanlı bir biyoekonomi modelini hayata geçireceğiz" dedi.

‘‘2021 yılı sonunda biyokütle kurulu gücümüz 2 bin megawatı aştı’’

Enerji tüketimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Enerji tarafında üretimden tüketime kadar yeşil enerjiyi işlerimizin merkezine koyduk. Biyokütle enerjisi de son yıllarda ivme kazanan bir alan. 2002 yılında sadece 28 MW olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin MW’ı aştı. Toplam kurulu gücümüzle ilgili de bir parantez açayım. Şu an 99 bin 800 MW’a ulaştık. Yani yüzler kulübüne girmemize bir adım kaldı. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde toplam 100 bin MW kurulu güce ulaşacağız. Tabi bunun daha sevindirici olan tarafı ise kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 54’ü yenilenebilir enerji kaynaklı olması.2021 yılında biyokütle santrallerimiz 7 bin 612 GWh elektrik üretti. Bu toplam üretimimizin yüzde 2,3’üne karşılık geliyor. Biyokütlenin esas amacı atık yönetimi ve bertarafıyla çevre yönetimine katkı sağlamak. Enerji üretimi ve diğer katma değerli ürünler aslında ikincil fayda olarak ortaya çıkıyor. Önceliğimiz elbette doğanın döngüsünü korumak. Doğanın dengesini bozmadan üretim yöntemleri geliştirmek" açıklamalarında bulundu.

Bakan Dönmez, "Biyokütle yatırımlarının artması için yatırımcılarımıza bir yol haritası niteliğinde Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası’nı yayımladık. Bir teknoloji geliştirme projesi de Bakanlığımızın kuruluşu TEMSAN tarafından yürütülüyor. 1 metreküp gaz üretme kapasiteli mini biyogaz ünitesi üretildi. BİOTEM adını verdiğimiz ünite organik atıkları kullanıyor. BİOTEM, 1 ila 3 büyükbaş hayvan atığından ürettiği gazla, bir hanenin 3 öğün yemeğini pişirebilecek kapasiteye sahip. 2020 yılı içerisinde 74 bin 800 tonu biyodizel ve 46 bin 500 tonu etanol olmak üzere toplam 121 bin 300 ton biyoyakıt ülkemizde üretilmiş oldu. Yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ithalatı da bu şekilde engellemiş olduk” diye konuştu.

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