banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat...
Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat...
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yargıtay’dan TIR seferleri kararı
Yargıtay’dan TIR seferleri kararı
İsrail polisi Filistinli genci vurdu
İsrail polisi Filistinli genci vurdu

Enerji üretiminde artış

Enerji maliyetlerinin tüm dünyada artmasına rağmen Türkiye’nin sübvanse sistemi uygulaması en çok üretime yaradı. 2022 yılı Şubat ayında bir önceki döneme göre artış ile lisanlı üretimde 52.933.917 MHW ile rekor kırıldı.

Ekonomi 09.05.2022, 10:18 09.05.2022, 10:31
Enerji üretiminde artış

Enerji Piyasası Düzenle Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin 2022 yılı Şubat ayı enerji haritası çıkarıldı. 2 ayda bir çıkarılan rapora göre, 2022 yılı Şubat ayında 3 şehir Türkiye’nin kurulu gücünde lider oldu. En çok kurulu güce sahip İzmir 5.145,96 MV ile Türkiye elektriğinin yüzde 5,58’ini, 4.524,97 MV ile Çanakkale yüzde 4,91’ine, 4.407,29 MV ile Kahramanmaraş Türkiye elektriğinin kurulu güçte yüzde 4,78’ini ürettiği belirlendi.

Raporun, lisanslı yenilenebilir enerji kısmında ise rüzgar enerjisinin kurulu güç bakımından 2021 yılı Şubat ayında 9.121,39 MV olurken bu rakam 2022 yılı şubat ayında yüzde 16,63 artarak 10.637,97 MV’ye ulaştı. Şu anda dünyanın yeni enerji politikası olan güneş enerji santrallerinde ise yine Türkiye üretim rekoru kırdı. 2021 yılı şubat ayında (GES) yüzde 101 oranında artış sağlandığı görüldü. Kurulu güçte 2021 yılı Şubat ayında 469,86 MV üretim yapılırken, bu rakam 2022 yılı Şubat ayında yüzde 101 artış ile 949,011,03 MV oldu

“Yurt dışından enerji alımında düşüş yaşanıyor”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gösterdiği kararlı duruş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması dolayısıyla 2022 yılında Yunanistan’dan enerji alımında çok ciddi düşüşler yaşandı. Öte yandan Türkiye’nin Yunanistan’a gönderdiği enerji miktarında ise rekor denecek bir artış yaşandığı gözlemlendi. 2022 yılında Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen enerji miktarı 0,13 MHW olurken giden enerji miktarı ise 350.405,59 MWh seviyelerine ulaştı.

İkinci Karabağ Savaşında Türkiye’nin yanında duran Gürcistan’da iyi ilişkilerin enerji alım konusuna da yansıdığı görüldü. 2022 yılı Şubat ayında Gürcistan’dan ülkeye 167.343,42 MWh enerji alındığı öğrenildi. 2010 yılından bu yana siyasi ve politik istikrarsızlığın yaşandığı Suriye’ye ise Türkiye enerji gönderimine devam ediyor. Barınma, içme suyu, ısınma ve enerji manasında ensar ilişkilerini her daim gösteren Türkiye 2020 yılında Suriye topraklarına 31.663,28 MWh enerji gönderdi

“Kaynak bazlı üretimde GES rekor kırdı”

Şubat 2022 döneminde lisanslı elektrik üretiminin kaynak bazında dağılımında; 2021 Yılı Şubat Ayı değeriyle karşılaştırılmasının verildiği raporda; doğalgaz ve ithal kömür ile elektrik üretimlerinde düşüş, yenilenebilir enerji kaynaklarında artış olduğu görüldü.

Rapora göre, 2021 yılı Şubat ayında Güneş Enerjisi Üretimi (GES) 69.322,50 MWh olurken bu rakam yüzde 72,45 artış ile 119.544,34 MWh’ye ulaştı. Rüzgar Enerji Santralleri (RES) üretimi 2021 yılı şubat ayında 2.495.807,45 MWh olurken, bu rakam 202 yılı Şubat ayında yüzde 6,7 artarak 2.647.257,46 MWh’ye ulaştı.

“Anadolu şehirleri İstanbul’u geride bıraktı”

Şubat 2022 döneminde lisanslı elektrik üretiminin il bazında dağılımına bakıldığı zaman ise Anadolu şehirlerinin mega kent İstanbul’u geride bıraktığı görüldü. Rapora göre; Çanakkale 2.428.787,24 MWh, Zonguldak 1.878.188,59 MWh, Adana 1.754.483,18 MWh, İzmir 1.573.691,41 MWh, Balıkesir 1.028.169,67 MWh, Hatay 863.430,44 MWh, Kahramanmaraş 838.669,30 MWh, İstanbul 596.876,45 MWh üretim yaptı.

“Lisansız GES üretimde Konya birinci oldu”

Şubat 2022 döneminde lisanssız elektrik üretiminin illere göre dağılımında en çok Konya’da oldu. Raporda yer alan bilgilere göre Konya’da 58.673,35 MW, Şanlıurfa’da 44.934,11 MW, Kayseri’de 33.719,83 MW, Ankara’da 32.729,24 MW, İzmir’de 27.534,49 MW, Afyonkarahisar’da 25.409,22 MW, Kahramanmaraş’ta ise 22.907,82 MW oldu.

Öte yandan, lisansız GES üretiminde geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 65,4 bir artış yaşandı. 2021 yılı Şubat ayında 72.607,0 MW güneş enerjisi üretimi yapılırken bu rakam, 2022 yılı Şubat ayında yüzde 65,4 artarak 120.265,87 MW oldu.

“Tarımsal sulama artıyor”

Türkiye geneli; faturalanan elektrik tüketiminin tüketici türü bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığı zaman ise tarımsal sulama 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 94,85 oranında arttı. Rapora göre 2021 yılında 551.906,42 MW enerji kullanılırken bu rakam 2022 yılı Şubat ayında yüzde 94,85 artarak 1.075.376,93 MW oldu

“Kahramanmaraş’ın rakamları artıyor”

Tüketici sayısının il bazında dağılımının dönemler arası karşılaştırılmasına bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’ta 512 bin abone bulunduğu bildirildi. Raporun 2021 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş’ta aydınlatmaya 5.232 abone, meskende 395.130 abone, sanayide 1.467 abone, tarımsal sulamada 15.729 abone, ticarethanede 94.807 abone olduğu belirtildi.

2022 döneminde faturalanan elektrik tüketiminin il ve tüketici türü bazında dağılımına bakıldığı zaman ise Kahramanmaraş’ta, aydınlatmaya 6.649,3 MW, meskende 54.428,9 MW, sanayide 238.870,7MW, tarımsal sulamada 1.521,4 MW, ticarethanede 47.064,3 MW genel toplamda ise 348.534,6 MW, enerji kullanıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
14°
parçalı az bulutlu